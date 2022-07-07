浸大團隊於香港水域發現3新石珊瑚物種 (13:45)

3個新珊瑚物種均於橫瀾島和宋崗被發現。浸大生物系教授邱建文稱，牠們生活在10至30米的深海和水質較好的香港東面水域，西面水域則相對難被發現。碩士研究生姚景峰亦指，由於其生活環境有強大水流，潛水員未必容易發現。

姚景峰表示，團隊原本研究以珊瑚為食物的海蛞蝓和海膽造成的影響。因項目涉及分析珊瑚型態和DNA，才發現3個新品種。

新物種均根據形態和顏色命名。由於綠壁筒星珊瑚擁有橄欖綠色精細骨骼壁，以及口部長有一圈黃色觸手，故被命名為橄欖綠的外壁（chloromura）。此品種於橫瀾島被發現，暫時只有香港水域為已知棲息地。

根據公開數據庫的珊瑚基因序列紀錄，其餘兩種石珊瑚或分布於日本和西太平洋。當中紫肉筒星珊瑚可能於南太平洋的新喀里多尼亞擁有黃色同種。邱建文表示，該珊瑚觸手收起時為紫色，只有在進食、打開時才露出黃色觸手。

樹型筒星珊瑚擁有鮮橙色珊瑚蟲與黃色觸手。邱建文介紹，不同於另一種樹型珊瑚主幹粗度相同，其主幹底部至尖端呈逐漸細長狀。