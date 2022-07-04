政府即日起暫緩個別航班熔斷機制　目前「熔斷」航班可重飛　將加密抵港人士檢測次數 (12:20)

政府解釋，在機場「檢測待行」及指定檢疫酒店的核酸檢測已能發現絕大部分輸入個案，而輸入個案帶來的風險對本地疫情影響相對較低，認為現階段繼續實施熔斷機制對阻止輸入個案的效益不大，所以決定暫緩個別航線熔斷機制直至另行公告，目前正按機制停飛的航班亦可受惠重飛。

政府又指，大量乘客會因航線熔斷而打亂來港行程，以航線熔斷5天為例，影響的來港人士數以千計，加上7、8月份屬海外港人，尤其是負笈海外的本港學生的回港高峰期，認為熔斷機制造成的社會成本相當大，為留學生及其家庭帶來不必要困擾。政府相信，新措施可更精準和更有效阻斷輸入個案流入社區，以最低的社會成本達致最大抗疫效益的目標。

政府亦宣布，會持續加強入境人士在機場、檢疫期間及檢疫期後的核酸檢測，增加抵港人士檢測次數，明日（8日）起會要求抵港人士於指定檢疫酒店檢疫時，在第3天接受多一次核酸檢測，相信更有助盡早發現感染者，阻斷輸入個案流出社區。

政府表示，第五波疫情餘波反彈期間，同期從海外地區或台灣抵港人士確診比率徘徊在1%至3%之間，即每日錄得的輸入個案僅數十宗至少於200宗，佔香港整體個案數目不足10%，而且超過一半輸入個案均可通過在機場的「檢測待行」發現，加上檢疫期的檢測，已可揪出絕大多數輸入個案，令輸入風險引發社區感染相對極微。