男生汽油彈擲學校意圖縱火罪成判入教導所 (11:31)

辯方求情指，教導所報告顯示次被告關昊侃（現年20歲）獲家人支持，雖成績欠佳但操行不俗，感化官亦認為他有悔意，明白需承擔後果，冀法庭考慮其年紀及被捕後曾拘留3個月，判入教導所；校方事後花費8.9萬修復校門及花槽，但被告現時無業，父親因疫情失業，一家依賴兩名姊姊的收入，難以承擔費用。林官聞言稱不會要求被告或其家人代為賠償。

林官判刑時指，雖然被告干犯的縱火罪僅涉損壞財產，不涉人命傷亡，但同樣嚴重，量刑起點可達3年監禁，但被告犯案時年輕，法庭應考慮其更生需要，而教導所一般拘留期為18個月，監管期3年，可配合罪行之嚴重及被告的更生需要，故判他入教導所。

兩被告為張凱傑（現年17歲）及關昊侃（20歲）。林官早前指首被告在警方威嚇及誘使下招認犯案，不接納其供辭呈堂，裁定表證不成立；次被告則經審訊後罪成。