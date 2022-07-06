海關尖沙嘴拘6人 涉不良銷售旅遊會籍 (23:42)

海關指，早前接獲多宗投訴，指尖沙嘴一間旅遊度假推廣公司的銷售人員，在推銷旅遊會籍時，涉嫌遺漏及隱藏重要資訊，令顧客繳交全數會籍費用後，仍需交額外費用，才可享用相關服務。海關今日在該公司拘捕6名職員，年齡21至63歲，並檢取了一批文件及手機。

海關指，其中一宗投訴中，銷售人員向顧客訛稱可免費得會籍，惟顧客簽約後，職員改口指，要買指定金額的會籍，才可成為會員。顧客最後抵受不到職員多番游說下，迫於無奈買了全額會籍。

不良營商手法調查課第一組指揮官楊郁文指，公司以曲折手法銷售會籍，包括先以電話訪問接觸顧客，取得其資料後，再致電顧客，邀請對方到公司聽講座並領取免費禮品。當顧客到公司後，職員開始向其推銷8萬至10萬元的會籍，並由多個職員輪流推銷數小時。當顧客欲離開時，職員會勸阻，包括扣起其私人物品，令其無法離開。當顧客無奈簽約時，職員又不會講解合約細則，部分顧客繳付全額費用後，需要繳交額外費用，或以巧立名目，再游說對方購買其他會籍。