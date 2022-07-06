美領史墨客離任前寄語 「讓香港做回香港」 (22:27)

史墨客在美國國際戰略研究中心（CSIS）的網上講座提及，一國兩制在香港主權移交初期似乎運作良好，但批評北京及港府的行動動搖香港昔日根基，除了影響香港對外吸引力，也影響北京的長遠利益，「如果目前事態持續，香港作為商貿樞紐地位會繼續受損」。他又提及，在國安法生效後，有一名美國公民被拘捕及拘押。

史墨客表示，美國會繼續就香港自由急速下跌問題表達關注，但強調美國希望香港成功。史墨客2019年7月抵港履新。

另外，國家主席習近平七一訪港時發表重要講話，外交部駐港公署今日舉辦「習近平主席重要講話精神對外宣介會」，向駐港領事及商會代表等介紹習的講話重點及本港未來發展等。駐港特派員劉光源強調，習近平稱一國兩制必須長期堅持，是給國際社會和香港各界派「定心丸」，並呼籲在場者更全面準確理解一國兩制方針、更客觀公正向世界介紹香港等，「看清誰是真心為香港、誰又巴不得香港亂」。

劉光源向出席者強調，各人是一國兩制的「受益者」，希望各人更深入了解香港社會和主流民意，並了解《基本法》和一國兩制在港實踐嘅歷史軌跡，「正確認識中央對港政策」，理解、尊重和支持中方為保障一國兩制行穩致遠的努力。劉又稱，希望各人「更積極主動守護好、建設好香港」、「站在國際公平正義一邊」。