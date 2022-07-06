中電向政府提交報告　指電纜未有超出負荷 (21:59)

報告指出，中電與消防處在6月26日視察後的討論，以及隨後與警方、消防處、政府化驗所及其他政府部門的商討，均同意目前並無明顯迹象顯示今次起火事故是由不正當行為所引起；電纜橋的電力保護裝置按其設計功能即時啟動，瞬間隔離損毀的供電線路，保護系統的運作正常，故不視為引致今次事故的成因；縱然事故當日天氣炎熱，但天氣因素不被視為促成今次事故的成因。

報告又指，發生起火事故的電纜橋於1992年啟用，其設計符合相關法定要求。除肇事電纜橋外，中電供電範圍內共有4條電纜橋，事故發生後，中電已即時審視這4條電纜橋，確認其運作正常。

另外，中電分析數據後，確定當晚受影響客戶總數為約17.5萬人。中電形容事故非常罕見，並再次對受影響客戶深表歉意，以及感謝政府部門協助。中電表示會繼續與政府部門溝通，全力進行事故的調查及跟進工作，並適時向公眾交代調查結果。