海關截貨船檢150萬走私日本高級食材　拘3人 (19:09)

海關港口及海域科昨派出2艘高速截擊艇，於距離香港南面水界一海里位置截停貨船。港口及海域科海域突擊及策略規劃組督察蔡賢銘表示，該貨船並未按規定開啟航行燈，嚴重影響航行安全。經初步點算後，海關於船上搜出重約9噸、價值約150萬元的和牛、海鮮、海膽、刺身、蔬果和懷疑受管制的活珊瑚等。

有組織罪案調查科特別調查第一組督察康恩表示，船上沒有任何冷凍設備儲存食品，進食以上食材可能對市民健康構成影響。另外，相較以往一次運送大量同種類貨品的走私案，是次走私分子採用「螞蟻搬家」的方式，運送少量、種類繁多的貨品，海關相信走私分子打算把貨物直接運送到目的地，以避開拘捕、偵查，形容仿佛是將一間小型超級市場搬上了貨船。

海關將繼續調查涉案貨源、船主有否參與犯案等，案件由有組織罪案調查科跟進，不排除有更多人被捕。