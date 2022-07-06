32歲前醫院女助理病危急需換肺續命　醫生形容「今日唔知聽日事」 (18:41)

吳淑賢在2014年確診混合型結締組織疾病（Mixed connective tissue disease），屬自身免疫疾病，一直接受相關治療，惟2019年開始出現肺動脈高壓，去年3月獲轉介至葛量洪醫院接受肺移植評估，並於同年9月被列入肺移植輪候名單。惟上月27日起，吳情況持續惡化，併發右心衰竭，出現心律不齊，需入住心臟加護病房，並使用強心藥支援。

葛量洪醫院心臟内科副顧問醫生黃加霖表示，吳現時情況危急，出現腹水、心壓不穩，無法進食，「今日唔知聽日事，隨時有猝死風險。」而移植的黃金時期僅數日至數星期，拖得越久，風險越高，一旦併發多器官衰竭，將錯失移植良機。吳目前於同血型及體型的病人中位列移植名單首位。

吳淑賢胞姐Yuki指，胞妹自幼體弱多病，於是立志長大後要成為醫護幫助他人，畢業後亦如願獲聘為深切治療部健康服務助理。之後更獲上司賞識轉為腎科助理，直至病情惡化，胞妹才忍痛退下前線。Yuki形容，胞妹一生的志願就是為病人服務。

談起胞妹病情，Yuki多次落淚，「原本佢係肥妹仔，病咗之後由110磅跌到而家80磅。」Yuki懇切期盼有心人願捐贈屍肺給胞妹作移植，讓她早日康復，一家人能有機會再到日本旅行，「陪佢（吳淑賢）食佢想食嘅嘢。」Yuki又形容胞妹性格活潑，一有空就會去騎馬、打羽毛球，即使患病也從未想過放棄，休養期間亦有到老人院做義工，編織圍巾贈予長者。

葛量洪醫院結核暨胸肺內科副顧問醫生甄詩韻呼籲有心人捐出逝者屍肺，並指出捐贈者須為A型或者O型血、身高約1.49米，不限年齡及性別。