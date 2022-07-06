3女涉隧道貼海報被控刑毁等3罪　一人認罪兩人否認 (19:06)

辯方求情時稱，報稱商人的被告陳素賢（30歲）為家人打理店舖業務，她的父親患有大腸癌，母親的視力和聽力出現問題，她需要照顧年邁的雙親。被告曾擔任健力選手獲獎，為港爭光，亦培育年輕一代，並考取健力教練等資格。陳已有悔意，她願意賠償8592元維修費用。

裁判官梁雅忻說，陳於運動方面有一定成就，但當時社會氣氛嚴重，本案涉及十多人，明言判罰嚴謹，裁判官接納辯方建議，索取社會服務令報告後判刑。

控方案情指，警方於2019年10月25日接獲舉報，有人在九龍城太子道西331號至379號行人隧道內，在牆上用膠水貼海報和塗鴉，涉及標語包括「光復香港」和「不自由 毋寧死」。警員到場後有十多人逃去，現場留下噴膠和約400張海報。陳素賢在附近遭截停並搜出手套和油漆，她稱與姊姊看見有人貼海報，遂「一齊貼」，她不認識其他人。涉案的清潔和維修費用共約3.4萬元。

另兩名被告為工程師譚雯雯（27歲）及文員彭紫玲（28歲），譚涉嫌保管一支噴膠、一盒牆貼紙、兩卷膠紙、一把剪刀、一把鎅刀、7個口罩及3支雙頭筆，彭被指保管兩支噴膠、一隻手套及一個口罩。