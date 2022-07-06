男技工認「大三罷」期間旺角毁交通燈候判 (18:04)

被告為設計師陳雯欣（23歲）、侍應吳卓賢（24歲）及消防設備男技工張焯棋（23歲），3人同被控一項非法集結罪。張焯棋另被控一項刑事損壞罪，即損壞屬於路政署的交通燈。兩名女被告續准以原有條件保釋外出。

辯方求情指，張焯棋讀至中三後，在中華廚藝學院學廚，其後就家庭原因踏入社會工作，現於父親的消防工程公司任職助理工程師，他對將來職業規劃抱有展望。本案於今年提出檢控，對他造成困擾。

辯方續稱，沒有證據證明涉案全部三組交通燈均由張損壞，他亦沒衝擊警方及非擔當帶領角色，而他願意全數賠償28360元維修費。裁判官認為事發在九龍運輸要點，涉案時間超過40分鐘，交通嚴重受阻，50人的聚集已經可構成「非常之大」的影響，遂將被告還押候判。

案情指出，當日下午有約50名黑衣示威者在亞皆老街、塘尾道和詩歌舞街一帶聚集堵路，有人掘磚和拆除欄杆，張焯棋在示威者之間步行。有片段可見，張站在櫻桃街與塘尾道交界的鐵欄上擊碎交通燈，並由他人以傘掩護，他又在路上拖行巴士站牌。警方截停他後，在其背囊遭搜出螺絲批及鉗子。