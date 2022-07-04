兩人國安法生效前夕於APM商場「和你Sing」　非法集結罪成囚八星期 (17:52)

被告為網絡工程師黃楚婷（27歲）及文員張仲綸（32歲）。二人被控於2020年6月30日，在觀塘創紀之城第5期apm內與李君濓及其他人士參與非法集結。

辯方求情稱，首被告以往的成績和操行優異，一直努力工作，獲家人和伴侶支持，又表示被告當日參與活動志在表達意願，並無意參與任何暴力行為，及後亦第一時間認罪。辯方特別提到，網絡工程師是被告夢寐以求的工作，還押期間仍閲讀相關書籍，希望將來能繼續在行業發展。

判辭指，過百人在晚上6時至6時50分期間，分別在apm商場的不同樓層呼叫口號。首被告當時揮動代表自由民主的藍白色旗幟，次被告則展示寫有「香港獨立」的黑旗，其間二人亦有吶喊。裁判官判刑時表示，是次活動是預先計劃且周詳，雖然兩名被告不涉暴力行為，亦沒有穿著「暴徒裝束」，但有商戶因而提早拉閘，影響商場內的顧客和生意，故視作為加刑3.5星期因素。裁判官以監禁10星期為量刑標準，扣除第一時間認罪及考慮到二人良好品格，最終二人判囚8星期。