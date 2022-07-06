婦服私醫甲亢藥後亡　家庭醫學專家指診所醫生未有效防白血球過低症 (17:14)

事主吳美寶（終年48歲）2018年5月5日獲醫生楊永健處方兩種甲亢藥物（其一為卡比馬唑），6月11日到醫生梁鑫暉的醫務所求醫，17日送往北區醫院急症室時咳血及氣喘，其後多重器官衰竭，延至19日離世。

專家證人、醫管局九龍西醫院聯網家庭醫學及基層醫療服務部門主管陸雲供稱，卡比馬唑是常見的甲亢藥物，雖然有效，但或出現嚴重的致命反應，即白血球過低症。死者服藥後，出現發燒、喉嚨痛及口腔潰瘍，均為白血球過低症的徵狀，但醫生梁鑫暉為死者診症未有作出適當有效措施。陸認為，若梁得知甲亢藥物的副作用，或會建議死者停服甲亢藥物，且當時她短時間內停藥，對其甲狀腺分泌問題影響不大。

另外，梁鑫暉診斷死者患扁桃腺發炎，及疱疹性口齦炎，曾處方類固醇的消炎藥，惟陸雲認為做法不理想。陸解釋，類固醇或壓抑免疫系統，減慢白血球功能，較容易出現細菌感染。另由於類固醇可舒緩炎症及發燒徵狀，令醫生無法察覺死者的病情，故認為一般上呼吸道感染，毋須處方類固醇。

陸雲續稱，死者被送往急症室時，已出現敗血症、嚴重器官衰竭，另她因綠膿桿菌感染，引致呼吸衰竭，認為其康復機會不高，同意其情況很大機會在數天內死亡。對於死者入院後，院方為她注射靜脈抗生素、插喉，及安裝人工心肺等，做法符合正常指引。