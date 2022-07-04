新冠疫情｜本港增2815宗新冠陽性個案　包括2672宗本地個案　醫管局指入院個案趨勢上升【短片】 (17:06)

醫管局總行政經理關慧敏表示，7月份入院的染疫患者人數較6月初增一倍，近日亦增加危殆和嚴重個案，反映疫情比之前嚴重，希望市民不要掉以輕心，鼓勵未接種疫苗的市民盡快接種疫苗，而隨着疫情加劇，部分公立醫院非緊急服務，例如日間服務及部分手術服務都有機會暫停，提醒市民多加留意。關慧敏亦表示，醫管局未有設定暫停非緊急爭務的硬指標。

本地新增22宗懷疑感染Omicron BA.4/5的個案，有2宗屬「為食火鍋」群組，屬餐廳員工，7宗個案屬源頭不明或相關個案的緊密接觸者。衞生防護中心傳染病處主任張竹君指，BA.4/5的本地個案現上升趨勢，由上月21日0%，至現時BA.4/5個案各佔約1%，擔心出現二次感染。張竹君又表示，難預計BA.4/5的個案會否如外國般大幅上升，但近日出現不少無源頭個案，反映社區已有傳播鏈，當局仍須觀察，又指BA.4/5的重症率與第五波流行的病毒株相若。

學校最新呈報的陽性個案有239宗，涉及209間學校，其中4間學校個別班別須停課一周，包括明愛樂勤學校「愛」班有1名學生確診；五旬節靳茂生小學4D班、何明華會督銀禧中學5A班、中華基督教會燕京書院5C班，均累計有3名學生。昨（5日）出現多班爆疫的英華書院再增一名染疫學生家人確診，暫未有其他學生呈報個案，張竹君稱會繼續觀察情况。而院舍則增2宗呈報陽性個案，均來自基督教懷智服務處元州宿舍，60名密切接觸者須接受檢疫。

至於變種病毒BA2.12.1再新增19宗個案，包括16宗源頭不明及3宗與之前個案相關。而昨日公布有關香港佛教醫院護養病房的個案，再新增多1名清潔工及9名同房病人確診，該群組累計已有14人確診。