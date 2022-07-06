童軍總會去年辦過百人晚宴遭票控　三高層獲撤控 (15:27)

7名被告依次為香港童軍總會、中環寶湖海鮮酒家有限公司、陳建東、鍾廷謙、梁婉冰、余煥懷及Ling Kay Kau。首4名被告被控違反《預防及控制疾病規例》第599F章；該酒家和其餘3人分別被控容許和組織受禁群組聚集，違反第599G章。童軍總會及該酒家亦涉違反合格證明書的條件。余和梁分別為童軍會九龍地域前副地域總監（常務）及九龍地域副地域總監（公共關係與行政）。

暫委裁判官批准控方申請撤回余煥懷和Ling Kay Kau的傳票控罪。控方稱，梁婉冰已繳交限聚令罰款，遂提出簽保守行為。暫委裁判官關注甚少以此方式處理同類案件，但最後批准並下令梁不得違反第599章，須支付500元堂費。

案情指，民政事務總署牌照事務處從報章上得悉，「香港童軍總會——總監俱樂部」內的「粵品匯」酒家於去年4月10日舉辦多人宴會，涉違第599G章。同月12日，牌照事務督察聯同食環署人員聯合巡查，檢取會員名冊及收據。

閉路電視片段顯示，宴會參與者超過當時規定的20人上限，亦有多於4人同坐一桌。梁婉冰曾到不同餐桌與食客談話。涉事的兩張賬單收據分別為50094元及4000元，印有梁的名字，梁以信用卡支付款項。上述片段和收據可見，梁在該宴會上擔當統籌和組織的角色，違反第599G章。