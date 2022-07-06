言語治療師工會《羊村》案續審　工會副主席於警方行動前一天離港 (14:55)

被告依次為工會時任主席黎雯齡、副主席楊逸意、秘書伍巧怡、司庫陳源森及委員方梓皓。各人看來精神不俗，散庭時向旁聽席揮手，楊逸意則雙手舉起心形手勢。

庭上讀出控辯雙方承認事實，詳列工會向多間商店提供涉案繪本派發，警方在去年3月24日，到10間店鋪，檢取共13本繪本，部分店鋪表示楊逸意及黃凱晴曾接觸他們。

7月22日早上6時，警方分別到各被告的住所，同時拘捕各人，檢取多部手機和手提電腦、涉案繪本、工會辦公室鎖匙等物。多名被告手機內的Instagram、WhatsApp等對話紀錄，顯示被告或工會曾聯絡上述商店以及東涌前區議員林進，以分發繪本。

警方同日在工會位於紅磡的辦公室，檢取多本繪本、18隻「示威者裝扮」並印有「GUHKST」字樣的公仔擺設、分別寫上「願榮光歸香港」6字的6張紙等，並檢取會議紀錄，顯示各被告曾動議採取工業行動施壓政府封關及舉辦罷工罷課公投。

代表伍巧怡的大律師黃宇逸隨即質疑，控方無證據顯示紀錄由誰作出，屬「不可接納的傳聞證供」；控方解釋會依賴工會曾作出這些動議，證實各被告的參與程度，文件亦有部分被告的簽署及職銜。郭官指爭議可待稍後處理。

庭上另播放繪本的影視版本，各被告觀看時神情輕鬆，不時交頭接耳。審訊午續。