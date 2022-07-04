政府設四行動小組　政務司處理跨代貧窮地區事務　財政司處理土地房屋供應 (13:52)

政務司長陳國基表示，由他帶領的跨代貧窮小組，會協助居住劏房的初中學生規劃人生，預期計劃為期一年。計劃將涵蓋「師友配對」，在社會招募義務師友分享人生經驗及工作影子計劃等；而「個人發展規劃」則以積極態度協助青年訂立及實踐人生目標，並提供財政支援，協助學員培養正確理財觀念。他解釋，計劃資助額仍未落實，強調非直接資助學生，而是由導師因應學生需要購買教材 。

土地房屋供應統籌組則由財政司長陳茂波負責，他指此組將取代以往的「土地供應督導委員會」，新設組別工作範圍會更廣闊，包括從宏觀角度監察公私營房屋供應、商業用地及社區設施用地等。他又指，該組亦會制定未來十年熟地供應預測，有助系統地監察政府造地過程和效率，能夠提高透明度。

地區事務工作統籌組則由副政務司長卓永興負責督導，他稱會統籌約20多個政策局及部門工作，提升香港環境衛生和市容。其工作統籌範圍包括大規模清潔行動、環境衛生等問題，強調工作組成立非「放幾個月環境衛生煙火」，而是為市民提供潔淨宜居環境。

公營房屋項目行動工作組則由副財政司長黃偉綸負責。他表示未來工作重點是提高「第一個五年期」公屋供應量，以及有關人手與科技應用等配合。

副司長分工包括分擔出席活動、處理法定權力

今屆政府班子新設副司長職位，將與司長協調分工。政務司副司長卓永興指，他主要負責協助司長審議如有關行使法定權力等提案、日常督導協調轄下九局工作、按指示執行跨局跨部門工作，以及分擔司長出席活動工作量等。另外，財政司長陳茂波解釋，會與副司長黃偉綸二人共同編制財政預算案，但會按需要以工作項目與副司長分工，而黃偉綸另外主要負責推動和統籌土地房屋。