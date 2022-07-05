男子認染疫後故意光顧「藍店」兼乘港鐵九巴判囚一年 (17:53)

辯方求情時指出，被告林顯揚（28歲）雖然只有毅進學歷，但以往沒有任何紀律問題，與母親及姨姨的關係非常密切，又遞上多封被告前同事及前上司的求請信。被告亦明白自己行為幼稚且不成熟，願意服刑後做防疫義工以回饋社會。

辯方又指，案中雖有5項控罪發生在餐廳內，6項控罪則發生在被告前往及離開餐廳的乘車路途，認為事件性質相同，應視為同一事件。辯方又提出1815年英國天花疫症的案例，但梁官認為案例發生時間久遠故不適用，指出今時今日再發生疫症「大家已經好艱難」，被告不但沒盡公民責任，更「火上加油」。

梁官判刑時形容被告行為卑劣，認為他已從快速測試中得知自己呈陽性，而且當時疫情嚴峻，醫護人員已一直盡快處理檢測結果，被告只等了一兩天便感到不安是不能接受的說法。梁官亦表示，考慮到被告在網上發布帖文會造成的廣泛性影響，判囚應為15個月，惟因被告配合警方交出手機密碼以查閱八達通記錄，加上過往記錄良好及刑刑罰的整體性，最終判處被告監禁12個月。