公立醫院處方內地藥物衛生署網頁未見註冊　醫管局：獲得政府有關部門許可才會引入 (17:35)

病人陳小姐（化名）早前向本報記者表示，於6月中從天水圍醫院獲處方一盒印有「对乙酰氨基酚片」字樣、由成都通德藥業有限公司的出產的藥物，當時醫生稱是屬止痛藥。陳小姐表示，由於盒上寫明屬「仿製藥」，加上由內地出產，對相關藥物沒有信心，亦不敢服用。

Cindy（化名）則向本報表示，其家人於六月中到博愛醫院求醫，出院後院方派發兩款藥物，其中一款為必理痛。回家後Cindy發現獲派發兩盒印有「对乙酰氨基酚片」字樣、由成都通德藥業有限公司的出產的藥物。她形容收到藥物後感到震撼，稱過往到公立醫院取藥亦沒有出現同類情況，家人也不敢服用，並自行再購買止痛藥。

有網民昨日(4日）在Facebook群組「香港突發事故報料區及討論區」上表示，其朋友到瑪麗醫院覆診後，獲醫院處方內地止痛藥同胃藥，涉事藥物是由地奧集團成都藥業股份有限公司出產，盒上同樣印有「对乙酰氨基酚片」字樣。

本報記者曾在衛生署藥物辦公室網頁內，在「香港註冊藥劑製品搜尋」中搜尋相關資料，惟不見任何與「Cheng-du（成都的英文）」有關的資料。

醫管局回應指，會按實際情況，包括藥物供應情況、物流運輸等，從市面上採購合符衛生署相關註冊和品質規定的藥劑製品，供轄下的公立醫院和診所使用。

衛生署則指，根據《藥劑業及毒藥條例》（第138章）（《條例》），所有「藥劑製品」必須符合安全、效能及素質標準，並獲香港藥劑業及毒藥管理局批准註冊，方可在本港銷售及供應，但《條例》容許註冊醫生可以為治療特定病人或臨牀試驗而進口未經註冊的藥劑製品供管有及使用，又指本港現時約有760個已註冊的藥劑製品含有「對乙酰氨基酚」。