保安局擬修例讓政府代辦樓宇防火工程　完成後向業主追收附加費以防濫用 (17:19)

局方向立法會保安事務委員會提交諮詢文件，合共提出10個建議，包括參考屋宇署《建築物條例》機制，即執行當局在完成代辦工程後，向業主收取相關費用和工程費用兩成附加費，並向年老、體弱、殘疾，或有實際困難遵從指示的業主減免附加費。鄧炳強指業主本應承擔相關工程的責任，收取附加費是「避免有些人要去做，自己又唔去做，等政府同佢做」。扣除各項政府資助後，他估計每個業主只需額外支付約1至2萬元，若有「壞帳」，政府會在土地註冊處登記第一押記，業主日後轉售樓宇前須先支付餘款。

諮詢文件同時建議，容許合資格或無法成立法團的業主申請「消防資助計劃」，用作支付代辦工程的部份費用，惟不可支付工程附加費。相關代辦工程將由市建局的樓宇復修促進服務招標和監察。截至今年5月底，局方指消防處和屋宇署已完成巡查過萬棟目標樓宇，並發出合共超過31.6萬張消防安全指示，其中有約6成的指示有待遵辦或跟進。局方解釋，當中大部分涉及未成立業主立案法團的樓宇，又建議調升罰則，將不遵從消防安全指示罰則由最高2.5萬元提高至10萬元等。