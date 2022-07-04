海關6月破241宗私煙案　檢市值逾8000萬元私煙電子煙 (16:34)

海關機場科郵件清關組指揮官簡潔嫦今日（5日）指，上月於香港國際機場、深圳灣管制站、港珠澳大橋管制站，以及貨櫃碼頭共偵破77宗進口或轉口懷疑另類吸煙產品，檢獲約53萬件另類吸煙產品，當中包括加熱煙及電子煙，估計市值逾1700萬元。當中有41宗經旅客渠道非法輸入本港，檢獲約2000件另類吸煙產品，估計市值約5萬元。簡潔嫦指，逾半案件經由機場輸入，均為入境旅客主動申報，報稱屬自用性質，貨物檢獲數量亦相對低，暫未有發現明顯走私情況。

海關上月亦檢獲超過2100萬枝未完稅香煙，市值超過6000萬元，應課稅值超過4000萬元，偵破案件數量對比去年6月增20%。海關稅收罪案調查科稅收調查第二組指揮官張惠雯表示，上月於出入口及轉口偵破逾50宗案件，檢獲約1000萬枝懷疑未完稅香煙。其餘110宗案件則涉境內儲存、分銷及販賣，包括破獲2個大型貨倉、14架分銷未完稅香煙的車輛，共檢獲1100萬枝未完稅香煙。海關在行動中拘捕77男11女，年齡介乎17至83歲，包括分銷集團重要人物。

張惠雯指，海關會繼續果斷執法，打擊各類型私煙活動，並呼籲青少年切密因「賺快錢」而參與販賣或派發私煙及傳單等活動，違例者一經定罪可留有案底，影響前途。