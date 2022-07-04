新冠疫情｜本港增2268宗新冠陽性個案　本地個案佔2085宗　英華書院突多人確診 (17:06)

今（5日）增321宗學校呈報陽性個案，涉及243間學校，其中英華書院出現多宗確診個案，4班共16人染疫，包括3A及2E班均有5名學生確診、4C及2D班均有3名學生確診，有關班別要停面授課堂，其他班級亦有個別師生確診，其餘須停面授課堂的學校包括天主教慈幼會伍少梅中學5A班，累計3名學生確診；東華三院捷和鄭氏幼兒園N1班有2名學生確診；屯門官立小學6A班及東莞工商總會張煌偉小學6D班，均有3名學生確診；香港教育工作者聯會黃楚標中學5B班，累計有4名學生確診。馬頭涌官立小學再增1宗懷疑感染Omicron BA.2.12.1個案。

至於Omicron BA.4或BA.5個案亦增8宗，包括1宗與觀塘「為食火鍋」群組有關的個案，該患者2名家人亦確診，群組累計16名食客及3位密切接觸者染疫。衞生防護中心傳染病處主任張竹君指，本地個案於過去7天有約2000宗，對比14天前「翻咗一番」，且變種病毒現上升趨勢，亦不排除二次感染的可能，呼籲市民提高警覺。

另外亦再增7間院舍呈報陽性個案，其中3間院舍均有一名院友確診，另外4間則均有一名工作人員確診。