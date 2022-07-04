涉12港人案李子賢認政總外暴動及襲警囚3年半　官稱被告持磚襲警行為兇殘 (16:26)

報稱測量員的李子賢（31歲）。辯方求情指，被告在還押期間無浪費時間，在獄中完成中大人格心理學的遙距課程，引述同案被告黎曉曈案例指，法庭因其良好品格，給予進一步刑期扣減，本案被告同樣有良好品格，冀法庭加以考慮。

法官判刑指，被告被捕時身穿黑衣，戴上頸面罩，其身上管有的封箱膠紙、支架固定組件、49條索帶、金屬層架均可供設架路障，望遠鏡更可看到警方及示威者在現場的情況及形勢，可見他是有備而來。即使無證據顯示被告曾帶領他人犯案，上訴庭已表明，判刑時需考慮整個群體的行為。

法官表示，在同案被告黎曉曈一案中，法庭以監禁4年9個月作為暴動罪的量刑起點，基於一致性，本案會採納同樣起點。襲警罪而言，法官強調不能縱容此等行為，要保障警員安全，須判處阻嚇性刑罰，考慮認罪及整體量刑後，判處監禁3年6個月。

案情指，警方事前無接獲任何通知指案發當天有遊行活動，下午近4時，有200至300黑衣人在政總對出夏愨道堵路，再在金鐘道架起傘陣，與警方對峙。約半小時後，約500名示威者開始向政總投擲汽油彈，撃中水馬引起火種，部分人以巨石橡筋作投射器將磚頭等掟向政總，警方警告不果，發射催淚彈、以水炮車發射藍色染劑，其後在政總內的警員衝出驅散，人群四散。

雙方於下午5時再對峙，約100至200人在紅棉路重新集結，在警方施放催淚彈下，後退至金鐘道，向警方投擲汽油彈及照雷射光。警方終展開掃蕩，當警員6117由樂禮街衝出金鐘道時，他見李子賢迎面跑來，於是捉著其左手，阻止他逃跑不果，再一次捉其手，此時李子賢右手持磚，向6117頭部「連打4下」，隨即被捕，被搜出49條索帶、6支長約38厘米的鐵支等。戴頭盔的6117感輕微頭暈，並無就醫。