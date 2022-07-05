《羊村》案開審　控方指繪本連結反修例運動　凝聚「反中亂港」勢力 (15:18)

控方開案陳辭指，工會在2019年12月選出各被告及黃凱晴任職理事會，並於前年6月4日至去年3月15日，發布3本繪本，其中各被告扮演不同角色，包括接受傳媒訪問宣傳繪本、管理工會的帳戶、聯絡店鋪分發繪本、舉辦親子讀書會等，可推論各人同意發布該繪本，意圖「荼毒兒童及成人的思想」，在港凝聚「反中亂港」勢力。

首本繪本為《羊村守衛者》，控方指內容描繪中港兩地居民為敵對族群，「煽撥反中恐懼」，「漠視」一國兩制；末頁列出反修例運動背景資料，將內容與運動連結起來，並向讀者提問他們會否繼續守衛家園。控方直指繪本引導讀者回答「當然我會」，其實是呼籲人們武裝對抗當權者。

控方續指，工會其後發布的《羊村十二勇士》「嚴重貶損」當局對12名罪犯所作的合法逮捕及拘留，引起對政府及司法的憎恨；《羊村清道夫》則「不公平地將染疫的責任歸咎」內地居民，並提議巿民罷工，施壓要求政府封關，意圖激起對政府的離叛，及香港居民間的不滿。

被告依次為工會時任主席黎雯齡、副主席楊逸意、秘書伍巧怡、司庫陳源森及委員方梓皓。案件由《港區國安法》指定法官郭偉健審理，律政司署理高級助理刑事檢控專員伍淑娟代表控方，辯方由資深大律師彭耀鴻、大律師黃廷光、黃宇逸、關文渭等代表。