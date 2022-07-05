男售貨員不滿防疫措施煽惑集會罪成判囚6個月　官拒因無人響應而減刑 (13:44)

辯方今求情時指，被告李誠熙（38歲，售貨員）患皮膚炎和雙眼有毛病，他和坐輪椅的妻子相依為命，妻子需要被告照顧；由於妻子患病，故被告對西方疫苗抱有懷疑態度，他不滿政府防疫方針及感到憤怒。

被告去年11月15日加入名為「世界自由集會（香港）」Telegram群組，至同月18日，開設該群組的人離開群組，被告遂叫停集會，辯方稱無證據顯示有人響應集會，煽惑活動不涉暴力，被告亦非政治人物。

裁判官判刑時指，《基本法》保障市民集會自由，惟考慮到公眾安寧和公共衛生的情况下可施以限制，涉案未經批准集會可打擊政府的防疫工作，增加傳播風險。被告又承認建議示威者使用零錢乘車，避免警方偵查，可見他有預謀犯案。裁判官續稱，被告呼籲司機在道路慢駛，可阻塞交通、令道路使用者煩躁和導致嚴重意外，須判處阻嚇性刑罰。