政府擬修例將野豬禁餵區擴至全港　倡加強罰則及覆核過輕刑罰 (12:30)

環境及生態局又解釋，曾考慮將禁餵區只擴展至所有餵飼黑點，但考慮餵飼者可能轉移活動地點和執法困難，故認為應將禁餵區擴展至全港，並集中資源在受野豬滋擾最嚴重的地點及鄰近範圍執法。

漁護署稱「人道處理」野豬較避孕有效

漁護署又交代自去年11月開始定期捕捉野豬及人道處理滋擾公眾的野豬的措施成效。署方自去年11月中至今年6月，共有超過50次行動，人道處理了110多隻在市區及民居附近造成滋擾或對公眾構成潛在危險的野豬，其中市區11個主要野豬黑點中，有4個黑點的野豬數目已減少至5隻或以下，另外5個黑點的野豬數目亦已減少至10隻或以下。

署方亦於其餘兩個仍錄得大量野豬的主要黑點，包括東區柏架山道和南區淺水灣，繼續捕捉行動。

署方又稱，採取新措施後，野豬出沒或滋擾的報告數目亦由去年11月錄得200多宗後逐步回落。今年2月至5月合計錄得的報告數字為237宗，平均每月約59宗，較去年同期的396宗（平均每月約99宗）下降；而今年頭6個月就發生19宗野豬傷人個案，當中有16宗集中發生在東區柏架山道。漁護署在1月至4月已有5次行動捕捉野豬，合共捕獲及人道處理8隻野豬，此後再未有收到該處野豬傷人個案的報告。