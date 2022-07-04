旅發局下周四推獎賞活動　提供逾200景點及商戶消費優惠 (12:12)

旅發局表示，有200多個景點和獲得「優質旅遊服務」認可的商戶參與，涵蓋食肆、時裝美容及主題樂園等，涉及約20萬份獎賞。市民在活動期間領取限量獎賞次數不限，但為了讓更多市民參與，每個帳戶每次最多只可同時儲存3份限量獎量，一經加入「錢包」，不可刪除，若想領取更多限量奬賞，需要先兌換已儲存的限量獎賞，就可騰出「錢包」位置再領取一份；活動另有不設領取上限的精選優惠供市民下載，由100多間商戶提供。

該項活動於下周分批推出，首批為下周四（14日）中午12時、之後每隔兩星期推出新一批「限量獎賞」，第2至4批分別於7月28日、8月11日、8月25日推出（同為中午12時），每批涉及不同商戶；市民領取獎賞前，需要先登入旅發局網站登記︰www.discoverhongkong.com/hk-tc/deals/in-town-offers/hot-summer-deals.html；每個電話號碼只可登記一個帳戶。登記及驗證後就可以領取獎賞，然後到相關商戶消費，付款時掃描商戶的二維碼，以兌換獎賞。

旅發局希望透過活動刺激消費和經濟。旅發局發言人表示，該局向提供優惠的商戶提供約3000萬元補貼，令優惠更吸引，部分商戶提供25折獎賞，例如以優惠價70.8元購買原價283元的鮑汁佛跳牆XO醬套裝；以271元優惠價購買原價1084元的日式燒肉連鎖店晚市二人套餐；以7折購買海洋公園全日優惠套票等。旅發局預期限量獎賞會有較多市民下載，已檢視系統，相信可應付龐大的數據流量。