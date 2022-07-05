李家超首場立會答問罕有建議討論範疇　立法會今稱李願回答其他提問 (11:18)

行政當局向立法會建議的7項討論範疇，包括國家主席習近平七一當日在本港演講內容的跟進工作、土地及房屋供應、防疫抗疫工作及相關議題。對外宣傳香港、創科發展、青年發展及環境衞生和市容。梁君彥引述《內務守則》稱，「議員在答問會上可向行政長官提出的質詢，一般限於已事先知會議員的特定事項」，指立法會秘書處過往每次特首答問會前，都會事先向行政當局查詢有否特定議題想討論，而前任特首林鄭月娥通常回覆稱不會限制議員提問範圍。

梁君彥認為，行政當局的建議討論範疇均屬議員及社會關注的議題，多次強調行政當局提出討論範圍並非罕見，又不認為屬「行政霸道」，形容屬「互相尊重」。

批休會待續議案討論習近平七一發言

另外，梁君彥已批准立法會內務委員會主席李慧琼動議的休會待續議案，討論有關國家主席習近平的七一講話。他認為，新一屆特區政府現正制定政策方向，呼應習近平提出的4點希望，認為議題對公眾而言具逼切性，議員作為民意代表亦應盡快表達意見。