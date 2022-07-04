涉於尖沙嘴試圖「營救理大」被捕　兩人認暴動罪候判 (17:37)

認罪為餐廳侍應李昌源（現21歲）及學生吳詠詩（現19歲）。李被控的管有攻擊性武器或管有物品作非法用途罪存檔法庭。辯方求情指，李透過媒體得悉有13、14歲兒童被困理大，故嘗試用自己的方式救人，情急之下撿起地上的汽油彈擲向身後警員，幸好無人受傷，已非常後悔。

李承認的案情指，2019年11月17日起，數百名示威者佔據理大，同月19日，示威者在金馬倫道後巷試擲汽油彈，義務急救員馬凱瑩目睹20名蒙面者製造汽油彈，將其放入紙皮箱，以手推車運走。馬凱瑩尾隨至加連威老道時，聽到有人稱「3點9，就兩邊夾攻警察」。

約於凌晨3時，多人向警方投擲汽油彈，警方警告不果發射橡膠子彈，掃蕩至厚福街連接金馬倫道的後巷，見李將燃點的汽油彈擲向偵緝警長10005及警員8962，汽油彈在偵緝警長身旁爆開，燃起約1米高的火焰，偵緝警長感到灼熱，火焰波及警員腰部，警員兩度向李的腳部發橡膠彈，他才停止攻撃，並遭制服。

吳承認的案情則指，當日厚福街與加拿分道交界多名示威者手持汽油彈，有人向偵緝警員15399作勢投擲，偵緝警員拔槍戒備，吳在內的部分人逃向厚福街，惟終被截停，由她管有的勞工手套，後被驗出有高度易燃有機溶劑。