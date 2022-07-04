女子甲狀腺分泌過高服藥後疑現副作用送院亡　家庭醫生稱罕有 (16:20)

死者丈夫王德明稱，死者吳美寶（終年48歲）於2018年3月健康檢查時，發現其甲狀腺指數分泌偏高，5月5日到楊永健醫生醫務所求醫。楊處方兩種甲亢藥物，及為死者填寫轉介信至公立醫院。死者曾數次覆診配藥，5月尾曾出現出疹，並到另一診所求醫。死者6月初覆診時情況好轉，當時亦無不適。

王續稱，死者6月10日出現發燒，惟因楊休假，故她翌日到梁鑫暉醫生醫務所求醫，獲處方退燒、消炎藥等，診斷為扁桃腺發炎，但死者持續發燒、其後出現口部潰瘍及喉嚨不適。死者17日再求醫，惟約兩小時後開始咳血，王遂召白車，死者入院後情況轉差，須送往深切治療部。醫生指，死者血氧下降、白血球指數跌至零，或與甲亢藥有關。院方又為死者進行人工心肺手術，並送往威爾斯醫院，其間須使用洗腎機，死者當時已陷入昏迷。她於19日因腦中風、器官衰竭去世。

醫生楊永健供稱，死者覆診時未有不適，但其指數仍偏離正常範圍。楊稱，該甲亢藥須長期服用，故囑死者如有不適，要立即求醫，但當時未向她詳述副作用，如白血球缺乏症、溶血性貧血、急性肝炎、胰臟炎等，但重申出現嚴重副作用的情況實屬罕有。