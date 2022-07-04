五旬男教師八度非禮女學生罪成不服上訴稱純屬意外　官稱說法絕無可能遂駁回上訴 (16:11)

上訴人張秉樞（57歲）被裁定於2016年10月至2019年1月在沙田一學校內分別非禮女童X及Y三次，包括在圖書館內，上訴人從X接過書本時觸摸其胸部，以及以下體緊貼Y的下體等。

上訴方稱，原審裁判官錯誤接納X和Y的證供。法官認為，女童X作供詳細，沒有動搖，上訴方的挑剔並不公平，年幼的女童遭教師侵犯，她們不懂應付，以及在作供細節有差別，屬正常不過。而原審裁判官就兩女童作供時，在事發日子出現分歧，故裁定兩罪不成立，但法官認為這不代表事件沒發生過。

上訴方又稱，原審裁判官排除上訴人給予糖果Y時，觸碰其胸部是出於意外，法官指不明白為何教師送糖時，可意外接觸到對方胸部，表示百思不得其解。Y供稱上訴人「無啦啦過咗嚟」，法官認為上訴人刻意伸手摸Y，絕無可能是意外觸碰，肯定刻意輕薄年幼學童。

原審裁判官受制於裁判法院判刑上限，終判監最多3年，上訴方稱是刑罰明顯過重。法官指，上訴人嚴重違反誠信，多‍次侵犯兩名年幼學童，學‍校為學童的「安全避難所」，受家長信賴及學童尊敬的上訴人在校內犯案，實‍難辭其咎。而上訴人以下體壓向女童Y的下‍‍‍體，情節惡劣，若情節惡化，可屬區院案件。但就5年的總刑期過重，法官下調量刑起點後維持判監3年。