九人涉2019年包圍深水埗警署被控暴動等罪　一男認罪八人否認 (15:53)

今承認暴動罪的是戴家榮（現年44歲）。李倩瑩（20歲）、黎擎智（26歲）、陳姓男生（17歲）、彭嘉豪（18歲）、林姓男生（16歲）、林智鴻（20歲）、梁嘉諾（20歲）及梁皓天（18歲）則否認一項暴動罪，李倩瑩另否認一項在公眾地方管有攻擊性武器罪，涉一個可發出雷射光束的裝置。

戴家榮承認的案情指，2019年8月29日晚上10時許，數十名人士在深水埗警署對外集結，高呼「光復香港 時代革命」等口號，集結人數增至60至70人，其間有人以雷射筆照向警署，警方發出第5次警告後，有5名蒙面人跑到警署大閘附近，此時第二被告戴家榮將物件擲向警署，再折返人群。

約於晚上11時半，警方展開驅散行動，拘捕9名被告在內的18人，警方在戴家榮身上搜出黑色手袖、防毒面具及頸套等，又在其褲袋檢獲一隻手套。警方在深水埗警署範圍檢取7塊碎磚，經化驗後，證實戴家榮手套上留有的殘留物與碎磚脗合，翻查閉路電視後，辨認出戴家榮曾向警署投擲物品。