理大衝突6人科學館被捕否認暴動裁表證成立　一被告稱當時回校做功課見亂留宿 (14:54)

李日朗（案發時20歲）自辯稱，當時就讀理大建築科技及管理高級文憑二年級，修讀的「屋宇設備」課程有一份個案研究小組作業，定於11月21日遞交。自2019年11月11日，吐露港公路受中大衝突影響受阻，他未能回校，惟他的電腦性能欠佳，需要回校借電腦。17日早上，公路解封，他坐的士到理大附近下車，9時半進入校園，到電腦室做功課。

下午4時許，他打算循A core正門出口回家，惟未走到門口便感到刺眼，並見暢運道上有大量催淚彈及磚塊「飛嚟飛去」。其時，他身旁有人站在膠箱內用水喉洗澡，沖去身上藍色水劑痕迹，該膠箱倒下，他被濺到藍色水跡及感刺痛，身上亦有催淚彈氣味及汗迹，故決定折返，到飯堂旁邊的更衣室洗澡及換上衣物和內褲。他觀察校園環境混亂，多個出入口被雜物堵塞，故決定暫不回家，先回電腦室工作。

晚上10時，他從Instagram得知警方已訂下「死線」，離開理大者會遭以暴動罪名拘捕，又見外面情況混亂，擔心受傷，終決定在體育館留宿，並通知胞姊他當晚不會回家。審訊午續。