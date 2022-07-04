警派臥底滲黑社會拘六人　一男無出庭　法庭發拘捕令 (14:44)

6名被告為「寸哥」張仲榮（48歲）、蔡明陽（25歲）、徐偉雄（29歲）、林俊宏（26歲）、MAJID AYYAZ（44歲）及張允耀（37歲）。

辯方質疑臥底警員「華仔」的可信性，包括在「流水簿」虛構事實，法官在判辭中指，行動長達近2年，若事後創作必然艱辛，看不到為何要為難自己，裁定他為誠實證人。

判辭指，警員於2016年12月與第2、3、4及6被告到沙田寶福紀念館拜祭先人，警員無獲告知拜祭何人，因此目的只是將人數增加顯示三合會實力，無疑屬「和勝和」社團活動，上述被告必然有意圖參與其中。首被告亦在言談間承認任當時的「和勝和」坐館。

此外，第2、3及7被告翌年分別邀請警員成為「新義安」成員，第5被告更向警員稱「我就新義安嘅」，裁定6人面對的聲稱是三合會社團的幹事及幹事、以三合會社團成員身分行事、邀請他人成為三合會社團的成員6罪成。

至於餘下的以三合會社團成員身分行事罪，在第3被告向警員投訴女子「阿初」遭男子「藍精靈」非禮後，警員見第5被告掌摑「藍精靈」右面4次，遂裁定他罪成，惟無法證明第3被告共同行事，因此罪脫。