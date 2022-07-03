新冠疫情｜本港增1828宗新冠陽性個案　本地個案佔1681宗 (19:33)

除了食肆，元朗趙聿修紀念中學5A班有2名學生染疫，其中一名17歲男學生涉BA.5.1，5名同住家人同樣染疫，該班要停課一周。另有2名於機場停機坪的地勤人員感染BA.4或BA.5，衛生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮表示，患者有機會登上飛機或接觸空中服務員，懷疑與輸入個案相關。

院舍方面，過去兩天再有4間院舍呈報陽性個案，涉及4名院友及1名員工；青山醫院法醫精神科男病房再有1名病人服務助理染疫，累計3名病人服務助理及1名病人染疫。

單日新增感染個案回落至2000宗以下，歐家榮表示，個案回落或受天氣影響，指昨日天文台懸掛八號風球下，市民減少外出、社區檢測中心部分時間停止運作，導致核酸檢測陽性個案數目下降，相信個案數字會在未來一至兩天反映。