內地工程船斷兩截　飛行服務隊搜救仍繼續 (17:06)

因事故現場距離較遠，再加上逆風飛行，直升機逗留進行拯救的時間約為25至35分鐘。首架到場的直升機機長李嘉榮表示，為提升直升機的續航力，出發前已拆走機上座椅和不必要設備。抵達現場時發現船員疑受驚躲於船艙，嘗試靠近不果後，決定交由另一架直升機拯救。

第二架到場的直升機機長陳家陶指，抵達現場時工程船船身已斷開兩截，仍浮在水面上的一截船身傾斜，3名船員站在船橋邊沿，海浪不斷拍打，他們被多次淹沒，直升機靠近時需避開工程船的障礙物。負責吊運的空勤主任司徒志鵬指，3名船員當時緊捉欄杆，不知他們可支持多久，情况非常危急，平衡安全系數後，決定一次先救起兩名船員，其後再吊起餘下的一名船員。

截至今日早上，飛行服務隊共派出6架次H175直升機、4架次CL605定翼機、22人次機師和20人次空勤主任參與救援行動。政府飛行服務隊總監胡偉雄表示，搜救工作仍然繼續，亦會因應情况擴大搜救範圍。