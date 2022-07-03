李家超首召高層會議 司局長要為施政承擔責任 (16:57)

李家超又指，會議上他強調，要致力把國家主席習近平日前提出的「四點希望」- 提高治理水平、增強發展動能、排解民生憂難、維護和諧穩定，作為新一屆特區政府施政的大方向、大藍圖。

另外，李家超接受無線電視節目《講清講楚》訪問，談及各項工作，指上任後其中一個目標是輪候公屋時間至少不再加長（目前平均輪候時間是6.1年）；又透露對加快建屋有新想法，預料一百日後的相關報告有交代。他期望透過發展棕地、綠化地等方法達到這目標。

除了房屋，李家超指仍在商討哪些項目要訂績效指標（KPI）。至於《基本法》23條立法時間表，李說23條立法是一個責任，但無提及時間表，他指：「並非『立』這麼簡單，一定要立得有效。是否有效處理到很嚴重危害國家安全的一些風險，所以要做充分的法律研究，因為我不希望立法後，往後又要修修補補，所以我不覺得時間是最急切要考慮。」

至於疫情及通關問題，李家超指正跟內地商討免檢疫通關，傾向先作一些有限度方便措施。他又說，將本港疫情壓低，跟國際通關沒有矛盾，指外地人士抵港的檢疫亦可調整，減低不便。