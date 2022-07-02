近「暹芭」中心海面有工程船斷開　30船員棄船逃生　飛行服務隊派員救起3人 (16:41)

海事處回應指，香港海上救援協調中心今晨接到廣東救援協調中心通知，指船隻「福景001」在香港西南面約160海里的內地水域發生事故，須棄船及撤離船上船員，要求提供緊急救援服務；中心隨即協調香港政府飛行服務隊進行搜救工作。涉事船隻為內地註冊工程船，船長204米，事發時載有共30名內地船員。中心會繼續協調搜救工作。

飛行服務隊指，交通運輸部南海救助局海洋救助船已經到達現場，但由於事發地點在颱風暹芭中心附近，天氣非常惡劣，搜救行動非常困難。據報，現場非常接近颱風暹巴風眼中心範圍，風速高達每小時144公里，能見度500米，海面湧浪10米。由於待救船員眾多，飛行服務隊一架定翼機和一架直升機已先行到達現場協助，另外兩架直升機亦正在趕往加入救援。除天氣情況惡劣外，事發現場附近有多個風力發電群，增加搜救難度及危險性。

飛行服務隊指，截至下午三時，除內地派出的救援隊伍外，飛行服務隊亦先後派出兩架次定翼機和四架次直升機到現場協助，成功救起3名船員並返回飛行服務隊總部，由救護車轉送醫院。

飛行服務隊引述3名獲救船員指，由於當時船身已嚴重傾側及斷裂,他們在直升機到場前只能抓緊船上圍欄，而其他船員在首架直升機到場前可能已被海浪沖走。由於失蹤人數眾多，另外兩架次亦即將出動進行搜救，在入黑前儘量擴大搜索範圍。