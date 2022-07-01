【習近平訪港】事隔五年再訪港　習近平論一國兩制、香港優勢用字有不同 (16:48)

其中在提及一國兩制時，習近平2017年在本港的演講，以「最佳制度安排」形容，而今年則再進一步，強調「沒有任何理由改變，必須長期堅持」。

習近平2008年以國家副主席身分訪港時，亦提及行政、立法及司法，當時他指三者要「互相理解、互相支持」，而今年則有不同，提到「行政機關和立法機關相互制衡又相互配合，司法機關依法獨立行使審判權」。

習近平今次訪港的發言，亦比以往更詳細闡述香港優勢，並強調要保持香港特質，指「中央政府完全支援香港長期保持獨特地位和優勢，維護自由開放規範的營商環境，保持普通法制度，拓展暢通便捷的國際聯繫」。習近平上一次訪港時，就引用香港俗語「蘇州過後無艇搭」，期望香港集中精力發展。今年習近平就再次提及香港要「聚精會神謀發展」，又指「家和萬事興」，認為香港「不能亂，也亂不起」。

而習近平近兩次訪港，都有提及青年發展。習近平2017年訪港時就表示，要「加強對青少年的愛國主義教育，關心、支持、幫助青少年健康成長」。今次訪港就指「我們還要特別關心關愛青年人。我們殷切希望，每一個香港青年都投身到建設美好香港的行列中來，用火熱的青春書寫精彩的人生。」