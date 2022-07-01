【習近平訪港】習近平提4點希望稱「家和萬事興」　指香港不能亂、也亂不起 (11:29)

習近平表示，必須保持香港的獨特地位和優勢，稱背靠祖國、聯通世界是香港得天獨厚的顯着優勢，香港居民與中央政府都很珍視，中央政府完全支援香港長期保持獨特地位和優勢，鞏固國際金融、航運、貿易中心地位，維護自由開放規範的營商環境，保持普通法制度，拓展暢通便捷的國際聯繫。

習近平又提到要特別關心、關愛青年人，「青年有未來則香港有未來」，要引領他們認識國家和世界發展大勢，增強民族自豪感和主人翁意識，幫他們解決學業、就業、創業和置業面臨的困難。習近平致辭時亦引用唐詩《上包祭酒》詩句「願將黃鶴翅，一借飛雲空」，稱堅信有祖國支持和一國兩制的保障，在實現中國第二個百年奮鬥的新征程上，香港可創造更大輝煌，以及和祖國人民共享中華民族偉大復興的榮光。

習近平又對本港未來提出4點希望，包括提高治理水平，全面貫徹一國兩制方針，指特首是香港的「當家人」、治理香港「第一責任人」，要以實際行動貫徹一國兩制方針，維護基本法權威；第二是不斷增強發展動能，他指香港地位特殊且條件優良，中央會全力支持香港抓住國家帶來的發展機遇，主動對接「十四五」規劃、粵港澳大灣區建設等國家戰略；第三是共同維護和諧穩定，他指香港「不能亂、也亂不起」，認為本港居民不論什麼職業或持什麼理念，只要真心擁護一國兩制、遵守《基本法》及相關法律，都是「建設香港的積極力量」，都可以出一分力。

習近平亦希望新一屆政府切實排解民生憂難，指香港人民最大的心願是希望生活得更好，「房子住得更寬敞一些；創業機會更多一些；孩子教育更好一些；年紀大得到照顧更好一些」，新政府要務實亦不能辜負市民，讓市民相信「辛勤工作就改完全改變自己和家人生活」。