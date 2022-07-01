【習近平訪港】習近平：落實全面管治權與保障高度自治權屬統一銜接　任何時候都不可動搖愛國者治港 (11:19)

習近平解釋，一國兩制方針是一個完整體系，維護國家主權安全、發展利益，是一國兩制的最高原則，在這前提下，港澳保持原有資本主義制度長期不變，享有高度自治權。他說，社會主義制度是中國的根本制度，中國共產黨領導是中國特色社會主義最本質的特徵，特區所有居民應自覺尊重和維護國家的根本制度。

習近平提到，必須堅持中央全面管治權和保障特區高度自治權相統一，中央對特區擁有全面管制權是特區高度自治權的源頭，同時中央充分尊重和堅定維護特區依法享有的高度自治權，兩者屬統一銜接。

習近平亦提及愛國者治港，稱必須落實，強調政權必須掌握在愛國者手中，形容為世界通行的政治法則，又稱「世界上沒有一個國家、一個地區的人民，會允許不愛國，甚至賣國、叛國的勢力和人物掌握政權」，認為愛國者治港能保障香港長治久安，任何時候都不能動搖。

習近平又表示，特區堅持實行行政主導體制，行政、立法和司法機關依《基本法》和相關法律履職，行政與立法機關相互制衡又相互配合，司法機關則依法獨立行使審判權。