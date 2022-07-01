英美批北京未履行一國兩制下對港人承諾 (09:12)

布林肯在聲明中指責北京及香港當局過去兩年囚禁反對派，傳媒機構被搜、有藝術品被換、六四燭光集會無法舉行，官方散布民間示威屬外國勢力所為的「虛假訊息」，批評北京及香港剝奪昔日對港人民主參與、基本自由及新聞自由的承諾。他重申，中方應恢復承諾給港人的自由。美國國家安全委員會發言人Adrienne Watson則呼籲，中方信守《中英聯合聲明》下的承諾，並呼籲香港新政府尊重港人在《基本法》下受保障的權利和自由。

英國首相約翰遜亦於一段短片中指，由回歸起至某段時間，香港曾經確實享有繁榮發展，但北京已經有一段時間未能尊重《中英聯合聲明》下有關「一國兩制」安排的承諾，故此提出讓持有英國國民海外護照，即BN（O）持有人在英國居留的途徑，至今大有約12萬港人及其家人選擇有關路徑。約翰遜稱將盡己所能讓中國履行諾言，又稱「英國不會放棄香港」，會遵守25年前許下對香港及港人的承諾，又提到北京威脅到港人的權利與自由。他指亦於影片末段指，希望香港恢復港人治港，日後能以慶祝心態展望香港未來。

卓慧思就在聲明中批評《港區國安法》生效兩年多來，政治及公民權利持續被侵蝕，並重申英方立場，認為英國對香港及港人有歷史責任。她表示，英方一直質疑中方違反《中英聯合聲明》，日後亦繼續與全球自由世界的盟友要求中國遵守國際義務。