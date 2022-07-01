失蹤瑜伽女導師伏屍酒店浴缸　身中30多刀　前男友自首被捕 (05:05)

警方指，一名28歲勞姓無業男子昨傍晚在律師陪同下帶同一酒店房匙卡到黃大仙警署自首，指與失蹤案有關，其後一言不發，警方隨後在晚上10時許在麗思卡爾頓酒店一房間發現周伏屍房內，警方遂拘捕該男子，正循感情及金錢問題方向調查。

油尖警區助理指揮官（刑事）賈錦琳指，涉事房間內有打鬥痕迹，地上亦佈滿血迹，女死者伏屍浴缸內，被水浸著，被發現時已無生命表徵。法醫到場，經檢驗後發現死者身中30多刀，包括手腳及身體，致命傷有二，包括左胸一處8吋刀傷，及喉嚨一處刀傷，估計死去不足24小時。警方其後在浴缸尋獲一把27厘米兇刀，相信由疑犯案發前購買。警方指，疑犯周二（28日）起租用涉案酒店房，其後續租至三日兩夜。

周的親友在網上發帖指，周原定昨凌晨2點上飛機去美國讀書，前日下午4時半，數名朋友為她執拾行李後離開其深水埗寓所，周的前男友突然登門，周與她於4時40分一周離開大廈後失蹤。

其親友無法聯絡她，昨晨登門發現她沒有帶走行李，向航空公司查詢後，得知她並沒有登機，遂報警求助。帖文指，警方聯絡到其前男友，惟該前男友對所有事情均稱不知道，令警方無法調查。