【習近平訪港】習近平與林鄭月娥梁振英會面　讚林鄭任內「做了大量艱苦工作」充分肯定　同時問候董建華 (19:11)

習近平又指，對林鄭月娥5年來的工作，中央充分肯定，希望林鄭月娥積極支持新一任特首和新一屆特區政府依法施政，繼續為香港和國家的發展作出貢獻。習近平與林鄭月娥的會面中，中央辦公廳主任丁薛祥、中央軍委副主席許其亮、國務委員兼外交部長王毅、全國人大常委會副委員長沈躍躍及港澳辦主任夏寶龍都有參與。央視畫面所見，早前染疫的候任政務司長陳國基亦身在現場。

習近平會見前特首、全國政協副主席梁振英時就指，自梁振英擔任全國政協副主席以來，為國家現代化建設和香港繁榮穩定傾心盡力，形容屬非常難能可貴，希望梁振英全力支持新一任特首和新一屆特區政府依法施政，與社會各界人士一道為一國兩制實踐行穩致遠作出新貢獻。習近平亦專門委託相關方面，轉達對全國政協副主席董建華的問候。

習近平與梁振英會面時，則有中央辦公廳主任丁薛祥及港澳辦主任夏寶龍同場。

習近平同日亦分別會見香港行政、立法、司法機關負責人，香港各界代表人士，香港紀律部隊代表，中央駐港機構和主要中資機構負責人。