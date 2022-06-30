理大衝突6人否認暴動　警否認安排被告穿染催淚水劑上衣 (18:36)

6名被告案發時介乎15至20歲，依次為陳俊邦、陳頌欣、郭添明、羅健洋、李日朗、袁太林，他們皆否認於或約於2019年11月17至18日，在理工大學一帶與其他人參與暴動。

時任商業罪案調查科警員黃展浩供稱，2019年11月18日在警署處理第六被告袁太林的證物，及將當時的情況記錄於Pol. 155表格上，當時記錄袁太林身穿有藍色催淚水劑的T恤、藍色長褲、一對襪及拖鞋。

辯方指出黃展浩在Pol. 155表格、警員記事冊及兩次錄取口供，均沒有提及袁太林當時身穿甚麼顏色的上衣，僅指上衣有藍色催淚水劑痕跡，惟早前卻在庭上稱黃穿着灰色上衣，質疑他其實不記得該上衣是甚麼顏色。黃則強調他接觸袁的第一刻，便嗅到濃烈的催淚水劑氣味，「我一行埋去就打乞嚏流鼻水」，又指自己入職12年來均是任文職工作，「我都係第一次接觸一啲咁刺鼻嘅物質」，故對其衣着印象深刻。