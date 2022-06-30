理大助理教授申研究資助時擅取他人計劃詳情　不誠實取用電腦罪成候判 (18:34)

被告馮建雄（41歲），涉於2017年10月至2018年2月犯案。辯方求情指，定罪或令被告升職無望，甚至失去教席，已是「極大的一課」，冀法庭判處非監禁刑罰。

對於被告患有抑鬱症及強迫症是否構成辯解，裁判官梁雅忻在裁決中指，控方及辯方各傳召了一名精神科醫生，辯方醫生認為被告受強迫症影響，才會重複登入系統犯案；控方醫生則指其行為只反映他有「強迫性格」。梁官認為，被告下載的資料與其科目及範疇相關，接納控方所指，裁定其行為與疾病無關。

梁官同時不接納被告出於好奇犯案，她解釋，被告先將自己的帳戶升級，再更改他人的帳戶資料及密碼，合理推論他是為了避免系統管理員輕易察覺有人入侵，因此辯方指稱被告「單純好奇」的說法站不住腳。

此外，以被告的背景，他必然知悉未升級的帳戶接觸不到機密資料，他在犯案期間下載其他競爭者的計劃書，肯定懷有不誠實意圖，從中獲益，控方證據充分，裁定被告罪成。