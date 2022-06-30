53歲男涉藏武器發煽動信息還押候訊　離庭時向母揮手被喝斥再扯入囚室 (18:28)

控方由高級檢控官李庭偉代表，辯方則由陳靄霆大律師代表。辯方有保釋申請，《港區國安法》指定法官、主任裁判官羅德泉聽取陳辭後，拒絕其保釋。被告保留8天保釋覆核權利，將於7月8日開庭處理。散庭時，被告陳永霖（53歲）一度站在原地，向母親揮手，惟遭警員大聲斥喝「走啦！」，警員更扯被告步入囚室。

當書記向被告讀出控罪後，問他是否明白控罪，他稱「我唔明白」，並指群組最後的貼文是在2021年11月發布，不明白控罪涉及的日期為何會至今年6月10日。羅官則指，現時是供被告了解控方的指控，並非審訊，故無須判斷事實。被告其後稱明白控罪。

據了解，涉案群組訊息曾提及「光時」、「香港獨立」、「武裝起義」等字眼，並曾呼籲他人儲蓄錢財、武器裝備等。