53歲男涉藏武器發煽動信息還押候訊　離庭時向母揮手被喝斥再扯入囚室 (18:28)

53歲無業漢涉在Telegram群組發布具煽動意圖信息，及其住所管有三把軍刀及兩部無線對講機，周日（26日）被捕，控以「作出一項或多項具煽動意圖的作為」、管有攻擊性武器及無牌管有無線電通訊器具共3罪，惟被告留院未能出庭，押後至今日（30日）在西九龍裁判法院再訊。控方申請將案件押後至8月25日再訊獲准，以待警方進一步調查，包括檢驗被告7部手提電話、2部電腦、其他外置儲存器及涉案對講機等，並須檢視會否加控。
控方由高級檢控官李庭偉代表，辯方則由陳靄霆大律師代表。辯方有保釋申請，《港區國安法》指定法官、主任裁判官羅德泉聽取陳辭後，拒絕其保釋。被告保留8天保釋覆核權利，將於7月8日開庭處理。散庭時，被告陳永霖（53歲）一度站在原地，向母親揮手，惟遭警員大聲斥喝「走啦！」，警員更扯被告步入囚室。
當書記向被告讀出控罪後，問他是否明白控罪，他稱「我唔明白」，並指群組最後的貼文是在2021年11月發布，不明白控罪涉及的日期為何會至今年6月10日。羅官則指，現時是供被告了解控方的指控，並非審訊，故無須判斷事實。被告其後稱明白控罪。
據了解，涉案群組訊息曾提及「光時」、「香港獨立」、「武裝起義」等字眼，並曾呼籲他人儲蓄錢財、武器裝備等。