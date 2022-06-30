【習近平訪港】習近平會展見人大政協、商界及主要官員　據悉陳國基在場曾國衞缺席 (18:49)

有參與習近平和政商界會面的人士透露，同場有約100人，分開4排與習近平見面。綜合消息，最前排是政協、人大元老，包括全國人大前常委范徐麗泰、基本法委員會前副主任梁愛詩、嘉華集團主席呂志和等；而長和系主席李澤鉅、信和集團主席黃志祥等商界，以及全國僑聯副主席盧文端、全國政協常委周安達源則在第二排。

據了解，習近平在會上能叫出部分人士的名字，習入場時在場人士大叫「習主席好」、「辛苦了」，習近平沒有與在場人士握手，而出席者都要戴上大會派發、印有回歸25周年標誌的KN95口罩。

習先後訪會展科學園 彭麗媛赴戲曲中心

習近平抵港首日，於高鐵西九龍站發言後，隨即轉到會展與本港政要會面及合照。習近平其後就轉到科學園參觀。至於習近平的妻子彭麗媛就於西九龍站出發，轉到位處附近的西九文化區戲曲中心。晚上，習近平及彭麗媛將到禮賓府，出席特首林鄭月娥及丈夫林兆波所設的晚宴。

二人訪港所到之處均有警方高規格佈防，會展、戲曲中心早已架起水馬，傳媒須於指定採訪區拍攝，採訪前亦須被警員搜查隨身物品。警員在會展搜查一名電視台記者的隨身物品時，就收起他隨身藏有、寫上「香港」二字的膠牌。