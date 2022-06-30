新冠疫情｜本港增2358宗新冠陽性個案　包括2196宗本地個案 (16:55)

再多7間院舍呈報陽性個案，其中有5間院舍均有一名員工確診，多名受影響員工及院友須接受檢疫，包括安貧小姊妹會聖若瑟安老院、香港耀能協會柴灣宿舍、扶康會怡諾成人訓練中心、沙田鄰舍輔導會怡欣山莊、以及東華三院賽馬會展賢日間活動中心暨宿舍；黃大仙慈華護老院有1名院友確診，4名院友須接受檢疫。另外，早前有確診個案的沙田新生精神康復會博康宿舍增1名院友確診，為昨（29日）一名患者的密切接觸者，同層累計有3名院友確診，其餘30多名院友須接受檢疫。

再多192宗學校呈報陽性個案，涉及148間學校，其中粉嶺救恩書院3LY班有3名學生確診，全班有27人，衛生防護中心建議該班別須停課。

今（30日）增8宗懷疑感染Omicron BA.2.12.1個案，包括6宗無源頭，以及另外2宗無源頭個案的家人，分別居住於屯門山景邨景華樓、天水圍天逸邨逸潭樓、天水圍天華邨華祐樓、禾輋邨德和樓、粉嶺名都怡景閣以及觀塘安泰邨第八座豐泰樓均出現各兩宗個案。

另外，本港增28宗懷疑感染OmicronBA.4或BA.5變種病毒個案，15宗為輸入個案，9宗無源頭，另有一宗個案與其中一宗無源頭個案有流行病學關連。無源頭個案居住在屯門富泰邨愛泰樓、長沙灣順寧居、長洲中興街22B、天水圍天澤邨澤輝樓、小西灣邨瑞滿樓、愉景灣頤峰濤山閣、柏傲山5座、青泰苑俊泰閣以及兩宗個案的佐敦康僑大廈。另有3宗個案與昨日的順寧居有流行病學關連，同於本月24日到觀塘「為食火鍋公司」用餐，後於本月26日至27日發病。衛生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮指，近日無源頭的BA.4或BA.5個案有上升情況，相信病毒已在社區傳播。