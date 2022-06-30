上水擲磚案續審　精神科醫生稱次被告與警會面時高度焦慮供辭未必準確 (13:12)

辯方播放次被告陳彥廷（現年18歲）於2019年12月的錄影會面片段。辯方專家證人、精神科醫生黃宗顯看畢表示，片段顯示次被告一度手震，並想把右手疊放在左手上，反映面對較大壓力。黃宗顯指，次被告年僅13歲就確診抑鬱症和驚恐症，及後須定期覆診和服藥，相信他難以適應壓力，直至會面結束都有焦慮徵狀。

片段所見，次被告曾經打呵欠，警員問他是否需要休息。黃宗顯表示，次被告當晚近8時至10時接受會面，由於他習慣打機和晚睡，或因此感到疲累。根據黃宗顯的報告，次被告在高度焦慮之下錄口供，「不是處於理想狀態」，加上他沒有服藥，專注力和記憶力均受影響。

辯方提及，控方專家證人、另一名精神科醫生黃以謙亦為次被告撰寫報告，但事前沒有與其家人會面。黃宗顯表示，黃以謙在報告質疑次被告說法的可信性，但事前沒有與家人會面，就無法比較兩者說法是否一致。黃宗顯強調，大部分的驚恐症徵狀不能從表面上發現，例如腸胃不適、心跳加速、感覺靈魂出竅和出現失實感等；常見的表面徵狀只有流汗、手腳震動等。

聆訊下周一（7月4日）續，預料由控方盤問黃宗顯。