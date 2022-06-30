禁蒙面法生效翌日示威被捕　33歲男暴動罪成囚43個月 (12:12)

2019年禁蒙面法生效翌日，有網民發起「反極權反緊急法大遊行」，現年33歲廚房經理早前承認在灣仔軒尼詩道一帶干犯暴動及使用蒙面物品兩罪，今（30日）在區域法院被判43個月。法官王詩麗稱，被告一度拾起磚塊，沒證據顯示他擲磚，但他身處傘陣前線，明顯見到示威者投擲汽油彈等行為，並支持他們；且他身穿黑色衫褲、佩戴防毒面罩，角色主動和鮮明。
法官引述求情時稱，被告陳振羚在單親家庭長大，他中三輟學工作，已婚的他最近與妻子協議分開。被告在求情信表示深感歉疚，指受社會風氣影響而犯案，原本前途一片光明，惟現在職業畫上休止符。辯方重申，被告並非號召角色，也沒全副裝備，他一時衝動掘磚。被告散庭時着親友「睇住我阿媽」。
不過，法官判刑時指，有片段拍攝到被告站在前線與警方對峙，並拾起地上的磚頭，罪責明顯較同案被告更重。法官強調香港是法治社會，暴動是嚴重罪行，特別是針對執法者的暴力行為。
法官續稱，本案發生在星期日下午的銅鑼灣鬧市，示威者無視警方警告，連番作出破壞社會行為，包括噴黑漆、用強光、燒雜物和擲磚塊。涉及14枚汽油彈的破壞不可忽視，其殺傷力大，示威者藉此公然對抗執法者，亦有記者面部着火，狀甚驚惶。
法官指，被告沒有在案件最早階段認罪，不能獲得全數三分一刑期扣減，只減刑四分一刑期，沒有其他有效減刑因素，故就暴動罪判囚42個月2星期，就使用蒙面物品罪判囚9星期，其中2星期分期執行。另外，法官就被告曾三次違反宵禁令，下令充公其全部保釋金。