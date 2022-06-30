禁蒙面法生效翌日示威被捕　33歲男暴動罪成囚43個月 (12:12)

法官引述求情時稱，被告陳振羚在單親家庭長大，他中三輟學工作，已婚的他最近與妻子協議分開。被告在求情信表示深感歉疚，指受社會風氣影響而犯案，原本前途一片光明，惟現在職業畫上休止符。辯方重申，被告並非號召角色，也沒全副裝備，他一時衝動掘磚。被告散庭時着親友「睇住我阿媽」。

不過，法官判刑時指，有片段拍攝到被告站在前線與警方對峙，並拾起地上的磚頭，罪責明顯較同案被告更重。法官強調香港是法治社會，暴動是嚴重罪行，特別是針對執法者的暴力行為。

法官續稱，本案發生在星期日下午的銅鑼灣鬧市，示威者無視警方警告，連番作出破壞社會行為，包括噴黑漆、用強光、燒雜物和擲磚塊。涉及14枚汽油彈的破壞不可忽視，其殺傷力大，示威者藉此公然對抗執法者，亦有記者面部着火，狀甚驚惶。

法官指，被告沒有在案件最早階段認罪，不能獲得全數三分一刑期扣減，只減刑四分一刑期，沒有其他有效減刑因素，故就暴動罪判囚42個月2星期，就使用蒙面物品罪判囚9星期，其中2星期分期執行。另外，法官就被告曾三次違反宵禁令，下令充公其全部保釋金。